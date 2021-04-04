أنصار العميد يُطالبون بطرد شعال بعد لقطته الغير أخلاقية !

لم يتقبل أنصار فريق مولودية الجزائر ما فعله الحارس فريد شعال بين شوطي مواجهة العميد ضد الزمالك المصري التي جرت سهرة السبت.

شعب “العميد” أقام الدنيا ولم يُقعدها على منصات التواصل الإجتماعي مُطالبا إدارة الفريق الأخضر والأحمر بالطرد الفوري لشعال.

مطالب مُحبي الفريق العاصمي جاءت عقب قيام شعال بلقطة غير أخلاقية يُندى لها الجبين اتجاه الأنصار الذين كانوا متواجدين بالمنصة الشرفية ل5 جويلية.

اللقطة التي شاهدها الجميع وصنعت الحدث في “الفايسبوك” تُظهر حجم التسيب الذي وصل إليه الفريق الأكثر شعبية في الجزائر.