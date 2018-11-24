أنصار الكناري بفرنسا ينظمون حملة لدعم ملال

نادى أنصار شبيبة القبائل، المقيمين بفرنسا، لحملة دعم لرئيس الفريق شريف ملال، بعد العقوبة التي سلطة عليه من طرف لجنة العقوبات.

ودعى أصدقاء شبيبة القبائل، بفرنسا، لإجتماع في العاصمة الفرنسية، باريس، قصد المطالبة برفع العقوبة المسلطة على رئيس الفريق، شريف ملال.

ومن المقرر أن يتم هذا لإجتماع، غدا الأحد، بحظور رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، الذي توعد في وقت سابق بنقل قضيته لـ”الفيفا”.

يذكر أن لجنة العقوبات، أصدرت قرارا بمعاقبة شريف ملال، بالحرمان من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة سنة، مع 6 أشهر موقوفة التنفيذ، بسبب تصريحاته اتجاه مسؤولي الرابطة المحترفة لكرة لقدم.