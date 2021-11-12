أنصار المنتخب الوطني يتوافدون على ملعب تشاكر لإقتناء التذاكر  

شرع المسؤولون عن مركب ملعب مصطفى تشاكر في عملية بيع التذاكر صبيحة اليوم بداية من 08:00 صباحا وسط تنظيم محكم وحضور معتبر من الأنصار.

و من المنتظر أن تتواصل عملية بيع التذاكر إلى حدود بيع 14 الف تذكرة المحددة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وعرفت العملية حضور معتبر للأنصار الذين توافدون في الصباح المبكّر، ما يؤكد نيتهم في دعم زملاء القائد رياض محرز أمام بوركينافاسو الثلاثاء المقبل.

كما أن عرفت العملية عرفت شراء التذكر بإظهار الجواز الصحي.

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تشير كل المعطيات، إلى أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيعتمد على تشكيلة مغايرة للمباريات التي نشطها في السابق، بسبب المستجدات الطارئة على المنتخب.

وكشفت مصادر، أن بلماضي سيلعب مباراة جيبوتي الجمعة. وفي ذهنه موقعة الثلاثاء أمام المنافس بوركينافاسو التي تعتبر فاصلة للتأهل إلى مونديال قطر.

ومن المتوقع إجراء بعض الروتوشات بسبب حصول اللاعبين بن سبعيني،بلعمري،زروقي على البطاقة الصفراء في وقت سابق. وتفاديا لتلقي أحد اللاعبين من الثلاثة بطاقة صفراء التي ستجبره حتما على الغياب عن مباراة الخيول البوركنابية.

كما قالت ذات المصادر، ان بلماضي قد يستغني عن خدمات يوسف بلايلي المتأخر بدنيا قصد تفادي أي طارئ وتجهيزه للقاء الثلاثاء أمام “البوركينا”. ومن المنتظر، أن يشارك إبن الباهية إحتياطيا.

يذكر، أن جديد الخضر في لقاء الجمعة قد يتعلق بكل من المدافع الأيمن حلايمية،عبد اللاوي، بدران.

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