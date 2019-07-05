أنصار المنتخب الوطني يزورون أطفال مرضى السرطان بالقاهرة 

قام بعض أنصار المنتخب الوطني، المتواجدين بالعاصمة المصرية القاهرة، بمبادرة خيرية، على هامش حضورهم فعاليات نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وزار أنصار الخضر، مستشفى القاهرة، لأطفال مرضى السرطان، وتقديم الهدايا للأطفال المصابين بهذا المرض الخبيث.

و لقيت هذه المبادرة الخيرية، استحسان المصريين، الذين اعتبروها مبادرة فريدة من نوعها للمناصرين، خلال دورة كان 2019 بالقاهرة، وهي دليل على العلاقات الأخوية بين الشعبين.

واعتبر بعض المصريين، أن مبادرة المناصرين الجزائريين، تعتبر خيرية بالدرجة الأولى، وهي ليست بالغريبة عن الجزائريين، مع كل الشعوب العربية المسلمة.