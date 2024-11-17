أنصار المنتخب الوطني يستذكرون الراحل رشيد مخلوفي في مباراة الخضر وليبيريا

استذكر أنصار المنتخب الوطني، اليوم الأحد، فقيد كرة القدم الجزائرية، الأسطورة رشيد مخلوفي، خلال مباراة الخضر، ومنتخب ليبيريا.

وقام أنصار المنتخب الوطني، برفع صورة كبيرة للفقيد رشيد مخلوفي، بمدرجات ملعب “حسين آيت أحمد” بتزي وزو.

كما حملت هذه الصورة، التي زينت مرجات ملعب “حسين آيت أحمد”، عبارة: “رشيد مخلوفي.. أسطورة كرة القدم الجزائرية”.

يذكر أن كرة القدم الجزائرية، فقدت الأسطورة رشيد مخلوفي، يوم 8 نوفمبر الجاري، عن عمر يناهز الـ88 سنة.