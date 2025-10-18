أنصار المولودية يصنعون أجواء “خيالية” عشية الخرجة القارية

شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لتشكيلة مولودية الجزائر، في الأراضي الكاميرونية، حضورا مميزا لأنصار الفريق.

وخاض مساء اليوم السبت، “العميد” آخر حصة تدريبية، على ملعب “أحمدو أهيدجو” بالعاصمة ياوندي، والذي سيحتضن غدا الأحد، لقاءه أمام المضيف كولومب سبورتيف، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عدد من عشاق المولودية، حضورهم في الحصة التدريبية الرئيسية. وألهبوا مدرجات الملعب، أمام رفقاء الحارس أليكسيس قندوز، الذين وقفوا مطولا لتحية “الشناوة”، الذين رددوا أغاني ممجدة للفريق.

ونشرت إدارة بطل الجزائر، فيديو من ملعب “أحمدو أهيدجو” وأرفقته بتعليق، قالت فيه: “أولاد الخضرا قالوا.. يد وحدة نجيبو لافيكتوار”.