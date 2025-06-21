أنصار المولودية يوجهون نداءً للتبرع بالدم للمصابين

في أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته مدرجات ملعب 5 جويلية، اليوم السبت، خلال مباراة مولودية الجزائر ضد نجم مقرة، برسم الجولة 30 من الرابطة المحترفة.

والذي أسفر عن وفاة مناصر واحد وإصابة 11 آخرين إثر سقوط من المدرجات العليا.

وجَّه أنصار المولودية دعوة إنسانية عاجلة إلى كل الأنصار، وإلى كل المواطنين. من أجل التوجه العاجل إلى المستشفيات التالية: مستشفى بن عكنون مستشفى بني مسوس مستشفى بيطرارية بالأبيار.

وذلك من أجل التبرع بالدم، حيث يوجد عدد من المصابين في حاجة ماسة إلى وحدات دم لإنقاذ حياتهم. خصوصًا في الساعات الحرجة التالية للحادث.

مبرزين أن التبرع بالدم في مثل هذه الظروف لا يُعد مجرد واجب تضامني. بل هو عمل نبيل قد يُنقذ أرواحًا، ويُخفف من معاناة عائلات تعيش لحظات عصيبة.