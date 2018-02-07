أنصار بلوزداد يتضامنون مع قرباج ويتسببون في مغادرة بهلول

تضامن أنصار شباب بلوزداد مع رئيس الرابطة السابق، محفوظ قرباج، وتسببوا في مغادرة رئيس اللجنة المسيرة للبطولة المحترفة ” عمار بهلول” ملعب 20 أوت بعد نهاية الشوط الأول أمام إتحاد بسكرة.

حيث استغلوا فرصة تواجد عضو المكتب الفيدرالي، ورئيس اللجنة المسيرة للرابطة المحترفة عمار بهلول، ليسمعوه وابلا من السب والشتم.

وتهجم أنصار الشباب على بهلول خلال مباراة الأمس التي جمعته بإتحاد بسكرة لحساب الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وتسبب أبناء “لعقيبة” في هروب “بهلول” من ملعب 20 أوت بعد نهاية الشوط الأول من المباراة بعد تعرضه لعبارات مسيئة له.

وجاءت ردة فعل أنصار شباب بلوزداد تضامنا مع رئيسهم السابق “محفوظ قرباج” المخلوع من منصبه والذي تم تعويضه بـ”عمار بهلول” الذي يترأس الديريكتوار المؤقت.