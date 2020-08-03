أنصار بورتو يُطالبون براهيمي بالعودة لفريقهم

عاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي ليصنع الحدث في البرتغال، وهذا رغم مرور أشهر من رحيله عن هذا البلد تجاه قطر.

وظهر صاحب المُراوغات السحرية، في بث مُباشر رفقة زميله السابق في بورتو، ماريغا، ليلقى تفاعلا كبيرا من أنصار “الدراغويس”.

وطالب مُحبو “التنانين”، من متوسط الميدان العودة لصفوف فريقهم في القريب العاجل، لأنه ترك فراغا رهيبا لم يُملىء لحد الساعة.

وتبقى إمكانية تغيير مُحارب الصحراء للأجواء، شبه منعدمة، بإعتباره يمتلك عقدا طويل الأمد مع الريان القطري.

وكانت إدارة “الرهيب”، قد أكدت مؤخرا بأن التخلي عن هدافها خلال الفترة الحالية أمر مُستحيل مهما كانت العروض التي ستصله.