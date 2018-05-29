أنصار شباب بلوزداد يتّهمون الطاوسي بالتلاعب بمستقبل الفريق !

صب أنصار شباب بلوزداد غضبهم على المدرب رشيد الطاوسي، الذي حملوه مسؤولية الهجرة الجماعية لللاعبين نحو وفاق سطيف.

بحكم أنّه أعطى موافقته الشبه نهائية في وقت سابق لرئيس الوفاق حسان حمار بتسلّمه العارضة الفنية لفريقه خلفا للمدرب المستقيل عبد الحق بن شيخة.

واتفق على معه على جلب له أحسن اللاعبين في الفريق البلوزدادي، كشرط معنوي من قبل المسؤول الأول عن الفريق السطايفي.

يذكر أن الوفاق تعاقد مع ثلاثي الشباب ويتعلق الأمر بالهاجم لاكروم، المدافع نعماني والقائد زكريا دراوي في إنتظار إتمام صفقة بوشار.