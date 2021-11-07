أنصار شباب بلوزداد يحتجون أمام مقر الفريق بسعيد حمدين

رفع أنصار شباب بلوزداد راية عملاقة أمام مقر الفريق سعيد حمدين يطالبون فيها بوضع حد للمهازل التي حدثت مؤخرا.

كما طالب مجموعة من الأنصار في ليلة متأخرة من أمس، من شركة “مدار” الحاكمة لأغلبية الأسهم بضرورة العمل بإحترافية كبيرة.

و طالبوا كذلك بضرورة توفير الإستقرار لكل الذين يدافع على ألوان “العقيبة” خاصة اللاعبين.

وقال أنصار بلوزداد في الشعار “التغييرات الشكلية حلول ترقيعية لمشروع رياضي غائب الكفاءة، الإحتراف والإستقرار مطالب الجمهور الغاضب”.

يذكر، أن فوضى التسيير نخر جسد الفريق مؤخرا بعدا الخسارة أمام مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية الأولمبي. التي كانت سببا في إقالة المدير الفني حسين ياحي.