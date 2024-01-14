 أنصار شباب بلوزداد يصنعون تيفو عالمي خلال مواجهة مولودية الجزائر

صنع أنصار فريق شباب بلوزداد أجواء خيالية في مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، خلال مواجهة مولودية الجزائر في الداربي العاصمي.

ووضع أنصار شباب بلوزداد أعلام تخص الفريق العاصمي “من يريد أن يكون الملك ؟ ” باللغة الإنجليزية التي تدل على العودة القوية للفريق خلال الجولات الأخيرة و السيطرة على البطولة الوطنية منذ سنوات.

كما وضع أنصار الفريق البلوزدادي صورة للبطل “راغنر” المستوحى من مسلسل “الفايكينغ” العالمي.

وعرفت المباراة وضع إدارة ملعب 5 جويلية الأولمبي أية قرأنية “إنما المؤمنون إخوة” على اللوح الإلكتروني، وهي الصورة التي تدل على الروح الرياضية والأخوة.

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