أنصار شباب تغزوت يحتجون ويقطعون الطريق بالوادي

احتج أنصار فريق شباب الرياضي تغزوت الناشط في القسم ما قبل الشرفي بولاية الوادي بقطع الطريق الوطني رقم 48.

منددين بالقرار لجنة الطعون المسلط عليهم من قبل الرابطة الجهوية بورقلة،

والقاضي بخصم كامل نقاط الفريق المتصدر للقسم الناشط به قبل أربعة جولات عن انتهاء البطولة ومعاقبة كاتب فريق وحرمان الفريق المشاركة في البطولة الموسم القادم

بسبب الاحترازات المقدمة من طرف فريق أولمبيك أكفادو حول تزوير هوية لاعبين، والتي رفعت من قبل الرابطة الولائية

غير ان الرابطة الجهوية فصلت بأحقية فريق أكفادو بالاحترازات وقبولها وأنها مقبولة شكلا ومضمونا .