عاجل

أنصار شباب تغزوت يحتجون ويقطعون الطريق بالوادي

الرياضة
  • -
  • 0
أنصار شباب تغزوت يحتجون ويقطعون الطريق بالوادي أثناء قطع أنصار تغزوت الطريق
بقلم عبد العالي رحومة

احتج أنصار فريق شباب الرياضي تغزوت الناشط في القسم ما قبل الشرفي بولاية الوادي بقطع الطريق الوطني رقم 48.

منددين بالقرار لجنة الطعون المسلط عليهم من قبل الرابطة الجهوية بورقلة،

والقاضي بخصم كامل نقاط الفريق المتصدر للقسم الناشط به قبل أربعة جولات عن انتهاء البطولة ومعاقبة كاتب فريق وحرمان الفريق المشاركة في البطولة الموسم القادم

بسبب الاحترازات المقدمة من طرف فريق أولمبيك أكفادو حول تزوير هوية لاعبين، والتي رفعت من قبل الرابطة الولائية

غير ان الرابطة الجهوية فصلت بأحقية فريق أكفادو بالاحترازات وقبولها وأنها مقبولة شكلا ومضمونا .

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital