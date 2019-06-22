أنصار شباب جيجل ” النمرة ” في مسيرة سلمية من أجل إنقاذ الفريق

نظم مئات انصار الفريق العتيد شباب جيجل ” النمرة ” مسيرة سلمية انطلقت في حدود الساعة الثالثة مساءا من امام مقر البلدية.

قبل ان تعبر مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة وصولا الى امام مقر الولاية للمطالبة بالتدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية وحتى المركزية المعنية.

لاجل انقاذ هذا الفريق الرياضي العتيد من الوضعية الصعبة التي يعرفها خاصة في الاشهر الاخيرة بسبب المشاكل المالية التي زادت من تازم الوضع داخل ادارة الفريق.

الذي لا يزال في رحلة البحث عن رئيسا له من جهة و عن رجال اعمال و شركات عمومية او خاصة لتدعيمه و اخراجه من وضعية كارثية.

أصبح لا يحسد عليه فهل من مستجيب لهذا النداء و منقذا لهذا الفريق الذي لا يزال تاريخه المجيد شاهدا على مكانته محليا وطنيا و عربيا.