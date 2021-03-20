أنصار شبيبة الساورة يحتجون على قرار الرابطة بوقفة سلمية

نظم أنصار شبيبة الساورة اليوم السبت وقفة إحتجاجية بالقرب من مقر النادي على قرار لجنة الإنضباط بخصم ثلاث نقاط من رصيد شبيبة الساورة والهزيمة بثلاثية أمام نادي بارادو.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الجنوب على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بخصوص هذه الوقفة الإحتجاجية، حيث عاتبت لجنة الإنضباط التي وافقت على الإحترازات في ورقة اللقاء و تطبيقه في أقل من 15 ساعة بدون التعمق لا في شكله ولا في مضمونه نظراً للأخطاء الفادحة التي أرتكبت عليه من طرف سكرتير اتلتيك بارادو الذي قام بتدوينه شخصياً و هو الأمر الممنوع حسب لوائح الفاف المحترفة مما أثار شك عشاق نادي الجنوب و جعل منهم يخرجون الى الشارع صباح اليوم للمطالبة بإسقاط العقوبات و إسترجاع النقاط في أقرب وقت و تقديم إعتذار لسكان الصحراء.