أنصار شبيبة الساورة يقتحمون تدريبات الفريق وينتقدون الجميع

عبّر أنصار فريق شبيبة الساورة، اليوم الاثنين، على عدم رضاهم عن النتائج التي سجلها الفريق هذا الموسم، بانتقادهم اللاعبين والطاقم الفني.

وكشفت إدارة شبيبة الساورة عبر صفحتها الرسمية، عن توافد مجموعة من أنصار الفريق إلى ملعب 20 أوت ببشار. وقاموا بإيقاف الحصة التدريبية للحديث مع اللاعبين والطاقم الفني.

ووجّه الأنصار انتقادات لاذعة للاعبين والطاقم الفني، بسبب النتائج السلبية. مطالبين الإدارة بتسريح اللاعبين الذي لم يقدموا إضافة للفريق، والقيام باستقدامات نوعية.

وفي الختام، شدّد أنصار شبيبة الساورة على ظرورة تحقيق الفوز في المبارة المقبلة التي ستجمعهم بشباب قسنطينة.