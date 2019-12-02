أنصار شبيبة تيارت يحتجون ويطالبون برحيل الإدارة الحالية

نظم أنصار فريق شبيبة تيارت، أمس الأحد، وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، وقفة احتجاجية أمام ملعب “القايد أحمد”، للمطالبة برحيل الإدارة الحالية للفريق.

وجاءت هذه الإحتجاجات من أنصار شبيبة تيارت، لعدم إستجابة الإدارة الحالية، لمطلبهم المتمثل في رحيلها، وبسبب إلغاء الجمعية العامة، التي كان من المقرر انعقادها الأحد الماضي.

وحمّل الأنصار، الإدارة الحالية لفريقهم، مسؤولية تراجع نتائج فريقهم، وتذيله جدول ترتيب القسم الثاني هواة، لمجموعته الغربية. كما طالبوا بإعادة النظر في أعضاء الجمعية العامة.

واعتبرت مصادر أخرى، أن الإدارة الحالية تحملت مسؤولية الإشراف على الفريق في ظروف صعبة ولا يمكن تحميلها مسؤولية تراجع نتائج الفريق.

وتزامنت استقالة الرئيس السابق للنادي، مع هجرة عدد من اللاعبين، مضيفا أن رحيل الإدارة الحالية يتم عبر أطر قانونية، ولا يمكن سحب عضوية أعضاء الجمعية.