أنصار شبيبة تيارت يحتجون ويطالبون برحيل الإدارة

نظم أنصار فريق شبيبة تيارت وقفة احتجاجية أمام ملعب القايد احمد تنديدا بالوضع الذي آل إليه الفريق و طالبوا برحيل الإدارة الحالية .

ويأتي احتجاج أنصار شبيبة تيارت بسبب النتائج الكارثية، كان آخرها خسارته مع فريق اتحاد الرمشي بتلمسان بنتيجة 4 – 3 و قبلها أمام فريق شباب ابن باديس بسيدي بلعباس، ما جعل الشبيبة تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة في القسم الثاني هواة في المجموعة الغربية، وهي النتائج التي اثارت استياء الأنصار الذين تجمعوا أمام ملعب القايد احمد قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو الولاية للمطالبة برحيل المكتب الحالي و حمّلوه مسؤولية النتائج.

هذا وإعتبر مصدر مطلع أن الفريق أصبح في وضع لا يحسد عليه، مضيفا أن المكتب الحالي لا يتحمل وحده مسؤولية النتائج كونه تحمل مسؤولية الاشراف على الفريق في ظروف صعبة بعد استقالة المكتب السابق قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة و هجرة بعض اللاعبين و رغم ذلك تحمل المكتب الحالي مسؤولية إدارة الفريق و لم بكن يطمح الصعود و كان الأمر مرتبط بانطلاق الفريق، غير أن قرار الاتحادية بصعود 6 فرق أخلط الأوراق و لم يتقبل الأنصار سلسلة الهزائم التي جعلته في ذيل الترتيب ولم يستبعد مصدرنا أن يقدم المكتب الحالي استقالته على أن تعقد جمعية استثنائية الأسبوع المقبل.

مالك ج