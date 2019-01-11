أنصار ليستر سيتي “يبكون” محرز!

تفاعل أنصار نادي “ليستر سيتي”، مع التغريدة التي أطلقها الحساب الرسمي لفريقهم إستحضارا للذكرى الخامسة لإستقدام، الدولي الجزائري، رياض محرز.

وجاءت أغلب “الريتويت” على شكل تعابير “حزينة” و”باكية” على فُقدان صاحب المُراوغات السحرية، والذي ترك فراغا رهيبا في صفوف تشكيلتهم.

وكان الحساب الرسمي قد وضع “فيديو” لهدف جميل سجله اليساري المميز أمام “ساوثامتون”، في ذكرى جميلة لإبن “سارسال” مع “الفوكسيس”.

ووقّع نجم “الخضر” مع بطل “البريميرليغ” في الـ11 من جانفي 2014 قادما من “لوهافر”، بقيمة لم تتجاوز الـ600 ألف أورو.