أنصار “ليستر” يقصفون “غزال” ويتحسرون على محرز!

تعرض الدولي الجزائري، رشيد غزال، لهجمة شرسة من طرف أنصار “ليستر سيتي”، بعد الإقصاء أمام “مانشستر سيتي” في كأس الرابطة.

ووصف مُحبو “الفوكسيس” جناحهم الأيسر، بـ”اللاعب الضعيف” و”المُخيب للآمال”، نظرا لمُستواه المُتواضع خلال الـ50 دقيقة التي شارك فيها. يوم الثلاثاء.

وقارنت الجماهير الإنجليزية بين “كبسولة الصغير” ومُواطنه، ونجمهم السابق، “رياض محرز”، مُعبترين بأن الفارق شاسع جدا بينهما ومن جميع النواحي.

وفشل خريج مدرسة “أولمبيك ليون”، في فرض نفسه منذ وصوله لقلعة “الكينغ باور ستاديوم” الصائفة الماضية، قادما من “موناكو” الفرنسي.