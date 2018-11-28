أنصار نابولي يهاجمون آدم أوناس

تعرض الدولي الجزائري، آدم أوناس، لانتقادات لاذعة، من أنصار ناديه نابولي الإيطالي، عقب المباراة التي شارك فيها أمام كييفو فيرونا.

وكشف موقع “فويس دينابولي” الإيطالي، أن أوناس، كان ضحية بعض أنصار الفريق المتعصبين، بعد التعادل الذي سجله نابولي أمما فيرونا.

وجاءت انتقادات أنصار نابولي، للاعب الخضر، عبر “الأنستغرام”، بعد أن نشر أوناس، صورة له، خاصة بهذه المباراة، على حسابه الخاص في “الأنستغرام”.

وردت فئة أخرى من أنصار نادي الجنوب الإيطالي، على هذه الإنتقادات، من خلال الدفاع على أوناس، معتبرة أن آداء الفريق بشكل عام لم يكن يف المستوى.

يذكر أ، آدم أوناس شارك أساسيا أمام كييفو فيرونا، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من المواجهة من طرف المدرب كارلو أنشيلوتي.