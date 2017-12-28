أنصار هذا الفريق يرفضون إستقدام سليماني!

عبر أنصار “نانت” رفضهم لفكرة ضم الدولي الجزائري، إسلام سليماني خلال الميركاتو الشتوي، من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويأتي عدم تحمس مُشجعي “الكناري” لتواجد “سوبر سليم” مع فريقهم، نظرا لعدم تقبلهم لحد الساعة تلاعبه بهم خلال صائفة 2013.

وإستحضر الفرنسيون إتفاق إبن عين البنيان مع رئيسهم “فالديمار كيتا” على كل شيء، ليخادهم في آخر لحظة ويُوقع لـ”سبورتينغ لشبونة”.

يُشار بأن هداف المنتخب الوطني، ورغم عودته للمُنافسة الرسمية مع “الفوكسيس” إلا أنه لايزال مُرشحا لمُغادرة تشكيلة المدرب “كلود بويال”.