أنصار “واست هام” يثورون على مويس دفاعا عن بن رحمة

أثار استبدال لاعب الخضر، سعيد بن رحمة، من طرف مدرب فريقه في واست هام، ديفيد مويس، في لقاء أمس. أمام برايتون، في الدوري الانجليزي، حفيظة جماهير “الهامرز”.

وشارك بن رحمة، أساسيا في لقاء أمس، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الانجليزي الممتاز، إلا أن مويس، قرر استبداله ما بين الشوطين. وكانت النتيجة تشير إلى تخلف واست هام بهدف يتيم، قبل أن ينتهي اللقاء بهزيمة قاسية برباعية.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، بأن جماهير واست هام. كانت تدعم مويس، وتغنت باسمه طيلة المرحلة الأولى، وبعد تغيير بن رحمة انقلبت عليه وتحولت الهتافات الى انتقادات.

كما أوضحت الصحيفة الشهيرة. بأن عشاق “المطارق” وجهوا طيلة الشوط الثاني، عبارات “أنت لا تعرف ما تفعله، وسيتتم إقالتك في الصباح” إلى مدربهم، دفاعا عن لاعب الخضر، لاسيما وأن أداء الفريق إزداد سوءا بعد مغادرة بن رحمة.