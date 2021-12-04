أنصار وفاق سطيف يقومون بوقفة إحتجاجية أمام مقر الفريق

قام أنصار وفاق سطيف بوقفة إحتجاجية أمام مقر الفريق بسبب الوضعية السيئة التي وصل إليها “النسر الأسود” من الجانب المالي والرياضي.

وطالب عدد من الأنصار الذين رفعوا شعارات، بضرورة إيجاد الحلول وإنقاذ الفريق من المشاكل التي تحدث له في الوقت الراهن.

كما طالب الأنصار يوم أمس. من رئيس مجلس الإدارة بتحمّل المسؤولية، مشيرين إلى أن التغيير يتطلب جهدا عظيما لإعادة النادي إلى الواجهة.

وأشار عشاق “النسر” إلى نقطة المطالبة بضرورة إيقاف التصريحات النارية. والتي وصفوها بـ “الفكاهية” كذلك، والتركيز على ترتيب بيت الفريق جيّدا.

يذكر، أن الوفاق يعاني هذا الموسم بتواجده في المرتبة 10 في ترتيب البطولة، وهو الذي تعوّد على المنافسة على المراتب الأولى في كل موسم.

طالع أيضا:

وكشفت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عن قراراتها في حق المدربين واللاعبين. وحسب ذات الهيئة تسبب عدد من الأشخاص الذين لديهم علاقة بعالم كرة القدم في إحتجاجات كبيرة خلال الجولة الماضي من المنافسة.

كما قالت الرابطة عبر الموقع الرسمي أنّها أوقفت مدافع وفاق سطيف هشام بلقروي لـ 4 مباريات كاملة منها 2 نافذة. وأحمد قندوسي لمباراة واحدة. وعاقبت ذات اللجنة مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي بتوقيفه لمباراتين.

إلى جانب إيقاف مدرب نجم مقرة عزيز عباس للقاء واحد بسبب الإحتجاج على الحكم في مباراة شباب قسنطينة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb

طالع أيضا:

وفاق سطيف يفقد خدمات بن عياد لثلاثة أسابيع

بوقرة يضع آخر اللمسات وبلايلي جاهز لمواجهة لبنان

بالفيديو.. ميريزاق:”هدفنا الأول هو التتويج بكأس العرب”

تاهرات:”مواجهة لبنان صعبة ونهدف للذهاب بعيدا في مونديال العرب”