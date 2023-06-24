أنصار وقدامى إتحاد عنابة يطالبون بحل الجمعية العامة للنادي الهاوي

تنقل مجموعة من أنصار اتحاد عنابة رفقة قدامى الفريق إلى مقر ولاية النادي، أين طالبوا بحل الجمعية العامة للنادي الهاوي.

وعن المطالب قال صالح عبد النوري رئيس جمعية قدماء الفريق في تصريح لـ “النهار” اليوم السبت ” في البداية نقول الحمد لله، المكتب سيحل و يغادر وبعده تنتخب أسماء جديدة”.

كما أضاف عبد النوري “الأسماء الجديدة ستشرف على الفريق في قادم المناسبات”.

وقال عادي معيزة اللاعب السابق للفريق “تكلمنا مع السلطات و على رأسهم الوالي، فيما يخص اتحاد عنابة والديون، طالبنا بوضع لاعبين قدامى في الجمعية العامة”.

كما ختم معيزة “كنا نتكلم وراء الستار، و حاليا يجب أن يتركوا الرجال النزهاء”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti