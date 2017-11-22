أنصار 7 قوائم انتخابية يحتجون أمام مقر دائرة بريكة في باتنة

اتهموا رئيس الدائرة بالتحيّز لصالح «الأفلان»

نظم، مساء أمس، العشرات من أنصار 7 قوائم حزبية وحرة، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة بريكة ولاية باتنة، نددوا خلالها بسياسة الترهيب والترغيب المنتهجة من طرف رئيس دائرة بريكة لإجبار عدة إدارات ومؤسسات عمومية على دعم قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.

قال المحتجون إن المعني كان قد اجتمع بعديد المؤطرين ورؤساء المراكز وحثهم على إنجاح قائمة «الآفلان» بأية طريقة، كما اتهم هؤلاء المسؤول ذاته بالضغط على الجمعيات وعدد من المنظمات وتهديدهم بتوقيف نشاطهم أو عملية تمويلهم في حال ما ساندوا قوائم أخرى.

وهو ما استاء له العشرات من أنصار باقي القوائم الذين اعتبروا عمليات التزوير من طرف المؤطرين والمسؤولين على حد سواء، فتنة كبيرة ستكون نتائجها وخيمة ولا يحمد عقباها.

وقد حذّر محدثونا من هذا الأمر مصرين على ضرورة تشجيع مبدإ تكافؤ الفرص لجميع المترشحين في إطار ما يسمح به القانون من دون الانحياز لأية جهة كانت. من جهتها «النهار» اتصلت، مساء أمس، برئيس دائرة بريكة عساس رشيد، والذي نفى نفيا قاطعا كل تلك الاتهامات.

مؤكدا في ردّه عليها بأنه أشرف على انتخابات سنتي 2012 و2014 وجرت وسط ظروف حسنة من دون تسجيل تجاوزات، مضيفا أن هناك أطرافا غير معلومة أطلقت شائعة عن نية إدارته في «التزوير» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب يجهلها.

مؤكدا فتحه الحوار مع ممثلي المحتجين والذين تم إقناعهم بأن كل ما يروج له غير صحيح وأن إدارته تعمل بموضوعية مثلما تنص عليه القوانين.