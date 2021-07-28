أنصار العميد يرفضون الإحتفال بالمئوية من أجل توفير الأموال لشراء أجهزة الأكسجين

عبر أنصار فريق مولودية الجزائر اليوم الأربعاء عن رفضهم للاحتفال بالمئوية خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بانتشار وباء كورونا.

أنصار “العميد” أطلقوا حملة واسعة عبر مُختلف صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين رفضهم للإحتفال بوصول مولودية الجزائر لعامه ال100.

وأكد الأنصار في منشوراتهم أن الإحتفال في هاته الظروف سيبقى وصمة عار في جبين الأنصار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الجزائري.

ويُريد الأنصار جمع أموال الاحتفال بالمئوية من أجل شراء أجهزة التنفس الإصطناعي وتقديمه كهدية للشعب الجزائري عوض شراء الألعاب النارية.