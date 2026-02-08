أنصار شباب بلوزداد يثورون في وجه راموفيتش بتنزانيا

شهدت نهاية مباراة شباب بلوزداد أمام نادي سينغيدا التنزاني، ضمن منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أجواء مشحونة عقب صافرة النهاية، حيث عبّر عدد من أنصار الفريق عن غضبهم تجاه المدرب سعد راموفيتش.

وقام أنصار شباب بلوزداد الذين تنقلوا إلى تنزانيا بالنزول إلى أرضية الملعب مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي فاز به فريقهم بهدف دون رد، موجّهين احتجاجهم نحو المدرب راموفيتش، ومطالبين إياه بمغادرة الفريق بعبارة “ارحل راموفيتش”. في مشهد أثار استغراب لاعبي شباب بلوزداد ولاعبي الفريق المنافس على حد سواء.

ويأتي هذا الغضب الجماهيري على خلفية الاستياء من خيارات المدرب وطريقة تسييره للمباريات الأخيرة. خاصة بعد الجدل الذي رافق مواجهة شبيبة القبائل بملعب 5 جويلية الأولمبي، والتي عرفت تصرّفات من المدرب اعتبرها الأنصار غير مقبولة، من بينها إشارات وُصفت بالمستفزة.

ويبدو أن شريحة واسعة من أنصار النادي مُصرّة على مطلب رحيل راموفيتش، رغم تعقّد الوضعية الإدارية، في ظل العقد طويل الأمد الذي يربط المدرب بالفريق. وهو ما يجعل مهمة إدارة النادي، بقيادة بدر الدين بهلول، صعبة في حال التفكير في إنهاء الارتباط في الوقت الراهن.