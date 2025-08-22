أنطوان هاي: “فريقنا جاهز 100% لمباراتنا الاولى من الموسم الجديد”

أكد مدرب وفاق سطيف، أنطوان هاي، جاهزية فريقه التامة، لبمباراتهم ضد اتحاد خنشلة، لحساب الجولة الأولى من البطولة المحترفة.

وصرح المدرب أنطوان هاي، في هذا الخصوص، خلا ندوته الصحفية: “حضرنا لمدة خمسة أسابيع أين عملنا جيدا بدنيا، وتكتيكيا”

كما أضاف مدرب الوفاق: “فريقنا جاهز بدنيا مئة بالمئة بدنيا ونحن جد متفائلون بتقديم مردود جيد في مباراتنا الأولى”.

وتابع المدرب أنطوان هاي: “نطمح لتحقيق انطلاقة موفقة في مباراتنا الافتتاحية للموسم الجديد”