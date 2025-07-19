أنطوان هاي يباشر مهامه رسميًا على رأس العارضة الفنية لوفاق سطيف

استهل المدرب الألماني أنطوان هاي، اليوم السبت، مهامه رسميًا على رأس الجهاز الفني لنادي وفاق سطيف.

بعدما أشرف صباح اليوم على أولى حصصه التدريبية، بملعب 8 ماي 45 بسطيف، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025/2026، وذلك بحضور جميع عناصر التعداد.

وجرت الحصة في أجواء إيجابية ومفعمة بالحماس. حيث لمس الطاقم الفني تجاوبًا كبيرًا من اللاعبين، الذين أبدوا استعدادهم للدخول بقوة في التحضيرات.

مع انطلاقة مرحلة جديدة يتطلع فيها النادي للعودة إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا.

وقد حملت أولى ملاحظات المدرب الجديد ملامح برنامجه التحضيري. والذي يُنتظر أن يكون مكثفًا من أجل ضمان الجاهزية البدنية والتكتيكية اللازمة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

تُعد هذه التجربة أول ظهور لأنطوان هاي في البطولة الجزائرية، ويعوّل عليها السطايفية كثيرًا لإعادة الفريق إلى واجهته الطبيعية. خاصة بعد موسم متقلب يأمل عشاق “النسر الأسود” أن يطووه بانطلاقة قوية وبنفس جديد.