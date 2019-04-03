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أنطونيو غوتيريس يأمل في إنتقال سلمي بالجزائر

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أنطونيو غوتيريس يأمل في إنتقال سلمي بالجزائر
بقلم مصطفى.ق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم عن أمله في انتقال سلمي وديمقراطي يعكس تطلعات الشعب  الجزائري.

مشيدا بالهدوء والاحترام اللذين أبداهما الشعب الجزائري في التعبير  عن إرادته في التغيير.

وفي تصريح للصحافة غداة استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد المتحدث باسم  الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يشيد بالهدوء  والاحترام اللذين أبداهما الشعب الجزائري في التعبير عن رغبته في التغيير.

وأضاف أن غوتيريس يأمل في انتقال سلمي وديمقراطي يعكس رغبة الشعب  الجزائري.


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