أنطونيو غوتيريش: سعيد بمشاركتي في القمة العربية ومتضامن مع الجزائر وشعبها

عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن امتنانه بتواجده في الجزائر للمشاركة في القمة العربية.

وأضاف أنطونيو غوتيريش على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر. أن الجامعة العربية تعتبر شريكا جد مهم بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف غوتيريش “نعمل سويا من أجل الأمن والسلام والتنمية. وأنا مسرور بالقيام بذلك هنا في الجزائر. بالر غم من أنني برتغالي، إلا أن الجزائر لعبت دورا مهما في دعم الحركات التحررية في الدول الإفريقية”.

وتابع أنطونيو غوتيريش ” تواجدي هنا في الجزائر هو فرصة للتعبير عن امتناني وتضامني مع الجزائر وشعبها”.