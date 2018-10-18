“أنطونيو كونتي” يمنح الضوء الأخضر لـ “ريال مدريد”

كشفت الصحافة الإيطالية، أن “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد”، يضع نصب عينه التعاقد مع الإيطالي “أنطونيو كونتي” كبديل للمدرب “جوليان لوبيتيغي”.

وأكدت ذات المصارد، أن “لوبيتيغي” لا يلقى الإجماع داخل أسوار “البيرنابيو” ومغادرته القلعة البيضاء مسألة وقت فقط في ظل تذبذب نتائج الفريق.

فالنادي الملكي فشل في زيارة شباك الخصوم لمدة 6 ساعات كاملة وهو أمر لم يحدث للفريق الأبيض منذ زمن بعيد.

وحسب ذات المصادر، فإن “كونتي” قد اتفق مع “بيريز” على كافة النقاط، وتبقى مشكلته مع نادي “تشيلسي” أين يخوض معركة قانونية مع إدارة “البلوز”.