أنطونيو يحرم بن رحمة من هدف الفوز وينال سخط الجزائريين

أثار اللاعب الإنجليزي ميكاييل أنطونيو سخط الجزائريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اللقطة الأخيرة من مباراة فريقه ويست هام أمام كريستال بالاس في إطار الجولة الثالثة من البريمرليغ والتي عرفت تعثر فريق المطرقتين فوق ميدانه بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

وبينما قاد اللاعب الإنجليزي أنطونيو هجوما معاكسا لفريقه في الدقيقة الـ 90+4 من عمر المباراة رفض تمرير الكرة لزميله بن رحمة الذي كان في تموقع يسمح له بإضافة الهدف الثالث وقتل المباراة، وهو ما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يشبهون أنطونيو بمواطمه رحيم ستيرلينغ الذي عرف بأنانيته مع الجزائري رياض محرز في مانشستر سيتي.

ونال اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة ثالث أسوء تنقيط في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بـ 6.7 مقارنة بأنطونيو الذي نال أحسن تنقيط من جانب ويست هام بـ 8.2 حسب موقع هوسكورد المتخصص في التنقيط والإحصاء الرياضي.

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