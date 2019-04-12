أنظار العالم تتجه نحو الجمعة الثامنة من المظاهرات السلمية

تتجه أنظار العالم كلها اليوم نحو الجزائر، مترقبة القرارات التي ستتمخض عن الجمعة الثامنة من المظاهرات السلمية.

وفي هذا الشأن كتبت، “سكاي نيوز العربية”: “الجزائر تنتظر الجمعة الثامنة والمطلب لا يتغير”.

وأشارت أن مظاهرات الجمعة، تأتي بعد يوم عن إعلان وزارة الداخلية فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية.

أما وكالة “مونت كارلو” الدولية، فتوقعت نزول سيول بشرية الى قلب العاصمة، في الجمعة الثامنة من المظاهرات السلمية، لرحيل النظام.

وأكدت أن المظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالا اتسمت بالطابع السلمي، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن.

من جانبها، عنونت “فرانس 24″، مقالها الصادر عن مظاهرات الجزائر بـ “الجزائر على موعد مع مظاهرات جديدة في الجمعة الثامنة من الحراك”.

وتحدثت عن مطالب المتظاهرين، بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة.