أنظار العالم تتوجه نحو الجزائر في الجمعة الـ9 من الحراك الشعبي

تتابع العديد من الوسائل الإعلامية العالمية، المسيرات الشعبية في الجزائر، والتي تصل اليوم إلى جمعتها التاسعة على التوالي، والمطالبة بالإطاحة بالنظام السياسي.

وتنقل العديد من القنوات التلفزيونية، جانبا من المظاهرات الشعبية في الجزائر، على المباشر، على غرار قناة الجزيرة الإخبارية، والعربية، وفرانس 24، وغيرها من القنوات العالمية.

من جهتها، تناولت مختلف الصحف العربية والعالمية، مظاهرات الجزائر، منذ ساعاتها الأولى، صباح اليوم الجمعة، من خلال مواقعها الإلكترونية

حيث عنون موقع العربي الجديد، مقاله عن حراك اليوم، “مظاهرات صباحية في الجمعة التاسعة من الحراك الشعبي بالجزائر”.

وجاء في المقال: “تدفق مئات المتظاهرين، صباح الجمعة، على ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر للجمعة التاسعة على التوالي، رفضا لإشراف رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الانتقالية”.

من جهته، كتب موقع، سكاي نيوز العربية، في الجمعة التاسعة.. “الجزائريون يريدون مزيدا من التنازلات”.

وأورد الموقع: “قدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع، هذا الأسبوع، وغيرت رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد “الباءات الثلاثة” من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته”.

وتسائل موقع “france 24″، في قراءته الصباحية، لما تتناوله أهم الصحف العلمية، عن مآل الحراك في الجزائر، في ظل تشبث الشعب بالتغيير.

وكتب الموقع: “الجزائريون يصرون على إحداث تغيير حقيقي، في السلطة في الجمعة التاسعة للحراك الشعبي”.

وكتبت صحيفة “L’Internaute” الفرنسية: “مظاهرات جديدة في الجزائر، اليوم الجمعة 19 أبريل، يظل جزء من الجزائريين مصممين على التعبئة للإطاحة بـنظام سياسي مفروض”.

للتذكير، جمعة اليوم، هي أول جمعة للحراك، بعد إسقاط أول باء من الباءات الثلاث، ويتعلق الأمر بالطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، والذي قدم استقالته الثلاثاء الماضي.