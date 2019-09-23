أنظــــار الجزائرييــــن تتجــــه إلــــى البليــــــدة

تتجه أنظار الجزائريين اليوم صوب المحكمة العسكرية في البليدة، في محاكمة تعتبر سابقة في تاريخ الجزائر.

بالنظر للمتهمين الذين سيمثلون فيها، بتهم تتعلق بالتآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية

والتآمر لتغيير النظام.

حيث سيمثل في القضية كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق،عبد العزيز بوتفليقة،والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو توفيق.

وبشير طرطاڤ، المنسق السابق للاستخبارات ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال واللواء المتقاعد خالد نزار.

قررت هيئة دفاع الفريق محمد مدين، المدعو «توفيق»، تأجيل القضية المتابع فيها موكلهم برفقة شخصيات أخرى.

على غرار الجنرال طرطاڤ ومستشار رئيس الجمهورية السابق وشقيقه، سعيد بوتفليقة.

إلى جانب الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والجنرال المتقاعد، خالد نزار.

المتواجد في حالة فرار، فضلا عن نجله لطفي والوسيط بن حمدين.

كشف محامي الفريق توفيق المتابع في قضية الحال، ميلود براهيمي، في اتصال مع «النهار»، عن عزمه المطالبة بتأجيل القضية .

التي ينتظر مباشرة إجراءات الفصل فيها اليوم.

وذلك لاعتبارات صحية تخص موكله.

حيث قال إن الأخير مريض ولا يمكنه المثول للمحاكمة.

مشيرا إلى أن مسؤولي السجن على علم بمرضه والدفاع يكتفي بتقديم طلبه أمام المحكمة فقط.

وأكد براهيمي بأنه يعتزم المطالبة بتأجيل القضية إلى وقت لاحق لسبب طبي.

حيث يعاني الفريق محمد مدين المدعو «توفيق» حسب محاميه من وعكة صحية أو مرض لم يحدد طبيعته.

مكتفيا بالقول إنه لا يمكنه أن يحاكم بسبب المرض.

وعليه فإنه سيطالب بتأجيل القضية إلى إشعار لاحق وتاريخ يحدده قاضي الجلسة في حال قبوله طلب هيئة الدفاع بالتأجيل.

وحول تقديم هيئة دفاع «توفيق» لشهادة طبية تثبت مرضه وتعزز موقفهم أمام القاضي العسكري.

قال براهيمي إنهم لا يملكون شيئا لأن المتهم متواجد بالسجن العسكري.

والشهادة بحوزتهم هم، كما يمكنهم التأكد من طلبنا بعدم قدرته على إجراء المحاكمة.

ومن المنتظر أن يمثل، اليوم، المتهمون الأربعة أمام القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية للبليدة.

بتهم التآمر على أمن الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.

في حين ستتم محاكمة الثلاثة الآخرين، خالد نزار ونجله لطفي والوسيط بن حمدين الذين ستتم محاكمتهم غيابيا.

لتواجدهم في حالة فرار خارج الوطن.

وتم مباشرة التحقيق مع المتهمين الأربعة، شهر ماضي الماضي.

من قبل قاضي التحقيق العسكري الذي وضع الجميع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

قبل أن يوجه التهمة أيضا للثلاثة الفارين لتورطهم في نفس القضية، وهي التآمر على الجيش وسلطة الدولة.

بعدما كان الجنرال خالد نزار في البداية شاهدا في القضية.

من خلال التصريحات التي أدلى بها في حق شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد لوتفليقة حول تآمره على سلطة الدولة والجيش