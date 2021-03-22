ستندمج “أنغامي” منصة تكنولوجيا البث الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع “فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك” لتصبح أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداكنيويورك.

“أنغامي” ستصبح أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداكنيويورك من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ المدرجة ذات الأغراض الخاصة “فيستاس ميديا أكويزيشنكومباني إنك”(NASDAQ:VMAC).

وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مطروحة للتداول العام ، جمعت 100 مليون دولار في طرحها العام الأولي في أغسطس 2020.

التقييم المبدئي للشركة المندمجة يصل إلى 220 مليون دولار، أو ما يعادل 2,5 ضعف الإيرادات المتوقعة لعام 2022 ، ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021.

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أنغامي أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداكنيويورك