أنغام تتعرض لأزمة صحية وتُثير قلق جمهورها

كشفت الفنانة المصرية، أنغام، عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة خلال شهر جوان الماضي، وهو ما تزامنت معه شائعات تورطها في حملة ضد زميلتها الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وفي مداخلة هاتفية، أوضحت أنغام حقيقة وضعها الصحي، نافية كل الاتهامات التي وجهت إليها.

وتحدثت أنغام بصراحة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، معربة عن استيائها من الاتهامات التي وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والتي زعمت أنها كانت وراء الحملة التي تعرضت لها شيرين عبد الوهاب بعد حفلها الأخير في مهرجان “موازين”.

وصرّحت أنغام: “الهجوم فاجئني وأنا كنت على سرير المستشفى”، لتؤكد أن وضعها الصحي كان يشغلها بالكامل في تلك الفترة.

وأثارت الأزمة الصحية للفنانة أنغام قلقًا كبيرًا لدى جمهورها، خاصة مع انتشار شائعات حول إصابتها بالسرطان، وسفرها سرًّا لتلقي العلاج.

لكن مكتبها الإعلامي نفى هذه الأنباء في بيان رسمي، موضحًا أن رحلتها إلى ألمانيا كانت لإجراء فحوصات للبنكرياس استعدادًا للعلاج.

وفي تطور لاحق، نشرت الفنانة صورة لها من داخل أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين.

كما أفادت مصادر مقربة أنها خضعت لأخذ عينة من ورم في البنكرياس لاستكمال الفحوص الطبية.

ووجهت الفنانة الشكر لجمهورها على دعمهم، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في أخبار المشاهير لتجنب إثارة القلق.