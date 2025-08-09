أنغام تخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا

تحسنت الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام بعد أن خضعت لجراحة ناجحة في البنكرياس بأحد المستشفيات الألمانية.

وأكدت مصادر مقربة أن العملية التي أجريت لاستئصال الجزء المتبقي من كيس حميد تكللت بالنجاح. وأن الفنانة تخضع حالياً لفترة نقاهة تحت الملاحظة الطبية.

وطمأن الإعلامي محمود سعد الجمهور من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. موضحاً أن العملية كانت معقدة لكنها مرت بسلام.

وذكر سعد أن أنغام بخير، وأن الأطباء قرروا إزالة الكيس بالكامل مع جزء صغير من البنكرياس.مؤكداً أن الفنانة، ستتعافى سريعاً وتعود إلى جمهورها.

كما أضاف أن الحالة لا تشكل أي خطر على حياتها، وأن الأهم هو المتابعة والدعاء لها بالشفاء.

وفي تأكيد إضافي، تحدث والدها الموسيقار محمد علي سليمان لمجلة “سيدتي” عن تحسن حالة ابنته تدريجياً.

مشيراً إلى أنها لا تزال تحت المراقبة الدقيقة في المستشفى وأن الفريق الطبي يتابع وضعها على مدار الساعة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كشف سعد في بث سابق أن سبب الأزمة الصحية هو وجود كيس حميد على البنكرياس. تم استئصال الجزء الأكبر منه في عملية سابقة عبر منظار. وأن الجراحة الأخيرة كانت لإزالة ما تبقى منه بشكل نهائي.

وتتلقى الفنانة حالياً رعاية خاصة ودعمًا من محيطها المقرب، وسط تمنيات واسعة من الجمهور بالشفاء العاجل.