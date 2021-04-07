أنغام تقبل اعتذار أصالة: “كلنا بنغلط وعفا الله عن ما سلف”

قبلت النجمة أنغام اعتذار صديقتها المطربة أصالة ، والتى نشرته على حسابها الشخصي بموقع “انستغرام”، قائلة: “كلنا بنغلط يا أصالة”.

وكتبت أنغام على صفحتها الرسمية بانستغرام: “ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار، مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

وكانت النجمة السورية أصالة فاجأت جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، بنشر صورة للنجمة أنغام وأولادها وتقديم الاعتذار لها.

وكتبت النجمة أصالة نصرى: “بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير”.