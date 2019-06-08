أنغام تكشف: “أخفيت خبر زواجي عن ولديّ!”

لم تخفي الفنانة المصرية “أنغام”، خبر زواجها مع الموزع الموسيقي “أحمد إبراهيم”، على الجمهور فقط، فقد كشفت أنها أخفته كذلك، عن ولديها “عمر” و”عبد الرحمن”.

وأشارت أنغام، إلى أن موقف ولديها كان صعباً للغاية عندما تم تسريب خبر زواجها، من أحمد إبراهيم.

حيث قالت أنغام: “ابني عمر البالغ من العمر 21 عاماً، أخذ موقفاً مني ولم يكن الخبر سهلاً عليه، لأنه لم يعلم خبر زواجي بطريقة مباشرة”.

وأكدت أنغام، أنها تناقشت مع إبنها، بعد انتشار الخبر، وتفهّم موقفها.

وفيما يتعلق بإبنها “عبد الرحمن”، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، فقد أشارت أنغام الى أنه سألها عن سبب إخفاء سر زواجها عنه.

فشرحت أنغام لإبنها الصغير، بأن ظروفاً معينة هي التي فرضت ذلك، وأنها كانت ستعلمه بالخبر في وقت محدد.

يذكر أن زواج أنغام، مع احمد ابرهيم، قبل أشهر، جدلا كبيرا، كونها تكبره بـ11 عامل، كما أنه كان متزوجا، ولديه أبناء.