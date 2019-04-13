أنغام “تنتهز الفرصة” و توجه كلمات مفاجئة لأصالة..
وجهت الفنانة أنغام رسالة شديدة اللهجة، خصت بها الفنانة أصالة التي تعتبر الوحيدة من الوسط الفني التي اعترضت على زواجها من الموزع أحمد ابراهيم.
حيث انتهزت الفنانة فرصة حلولها ضيفة على قناة “دبي” في برنامج “كاربول كاربوكي”، وردت بثقة : “اللي يزعل يتفلق، انتوا مالكم”.
ويذكر أن الخلاف بين أنغام وصديقتها السابقة أصالة قد بدأ، بعد زواج الأولى من أحمد ابراهيم، المتزوج قبلها من ياسمين عيسى وهي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.
ما جعل أصالة تغضب لزواج أنغام منه، وتقاطع صديقتها أين بدأت الإثنتان في تبادل تصريحات، تهاجم فيها كل منهما الأخرى.
-
تم ليلة الجمة إلى اليوم السبت،العثور على جثة شخص متوفي، بالطريق الوطني رقم 16 بولاية تبسة،وفق ماكشفه بيان للحماية المدنية.
وأوضح المصدر، أنه تم تحويل الجثة، …
-
تمكنت، صبيحة اليوم السبت، عناصر الدرك الوطني للفرقة الاقليمية ببوكموزة بقالمة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر بين 43 و70 سنة ، بحوزتهما مسدس نصف…
-
حجزت مصالح الأمن التي طوقت العاصمة أمس الجمعة، عدد معتبر من الخمور وأقنعة وأشياء أخرى كانت موجهة إلى المتظاهرين بالعاصمة التي شهدت مسيرة مليونية.
…
التعليقات (0)