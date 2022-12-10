أنغام عن أزمتها الصحية: إلتصقت أمعائي!

تحدثت المطربة أنغام، لأول مرة عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة وموعد عودتها للغناء.

وأكدت المطربة المصرية أن محنتها المرضية كانت صعبة للغاية، ولكن الجانب الإيجابي فيها هو إدراكها لمدى حب الجمهور لها.

وأضافت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب. عبر شاشة “mbc مصر”: “إن ما واجهته خلال أزمتها الصحية لم يكن سهلا على الإطلاق”.

وقالت: “اللي عديت بيه مكنش سهل.. ربنا ما يكتبها على حد”.

وتابعت أنغام: “أنا شفت دعوات وصلوات كتيرة علشاني وعرفت قيمتي عند الناس وشفت حب مكنتش أعرف إنه موجود بالدرجة العظيمة دي.. شكرا لكل الناس اللي دعولي وصلوا علشاني وولعوا شموع في الكنائس”.

وحول وضعها الصحي الآن شارت أنغام إلى أنها حاليا في مرحلة التعافي من المرض.

وقالت: “أنا أخدت خبطتين في الرأس.. الجراحة وبعدها بيومين التصاق الأمعاء والانسداد.. المضاعفات كانت قوية وكانت أشد من العملية”.

وأشارت أنغام إلى أن جسدها يتعافى تدريجيا، كاشفة عن أنها منعت من تناول الطعام والشراب لمدة عشرة أيام كاملة.

ونوهت بأن التعامل مع الأمعاء كان يتم بالتدريج كإنها تولد من جديد، وفق تعبيرها.

متابعة: “بعد ما عملت العملية الجراحية كان عندي أمل أغني حتى وأنا قاعدة حتى”. مشيرة إلى أنها تحب عملها جدا وهي غير مجبرة على ذلك.

وأفادت بأنها ستعود لتقديم حفلاتها بداية من حفلة في الكويت يوم 26 ديسمبر الجاري.