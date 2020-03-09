أنغام وزوجها ينفصلان ويقرر العودة للأولى

لمح الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، اليوم الإثنين، إلى انفصاله عن زوجته النجمة أنغام.

يأتي هذا بعدما وجه الشكر لزوجته الأولى، وأم أبنائه، ياسمين عيسى، أمس الأحد، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكتب أحمد إبراهيم على صفحته بفيس بوك، “فى يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي”.

ونشر أحمد إبراهيم، صورة تجمعه بأنغام، اليوم الاثنين، وعلق عليها قائلا، أنه يحبها، والكل يعلم، ولا يقبل أية إساءة لها أو المزايدة على حبه وتقديره لها.

وأضاف أنهما تحملا سويا تطاول وتجاوز وعدم احترام خصوصياتهم.

وأشار أن كلامه عن امتنانه وتقديره لام اولاده، ودورها معهم كرره في اكتر من لقاء.

وتابع أحمد إبراهيم، “انا وانغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل”.

وقال “البعد لن يغير من مشاعري، بالعكس ستزيد، واحترامي لها محفوظ، اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أولى البعد عنى للأسف”.