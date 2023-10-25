أنغولا تؤكد دعمها حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي

استقبل وفد غرفتي البرلمان، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 ،من طرف نائب رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية انغولا، أمريكو أنطونيو كيونونوكا،America.Antonio Cuononica، و جرى اللقاء بحضور الجزائر بأنغولا، عبد الحميد ميهوبي.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد استعرض نائب الرئيسة عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وانغولا، والتي تعود إلى ما قبل استقلال أنغولا، مثمنا ما تلقاه الشعب الأنغولي من دعم ومساندة من الجزائر في كفاحه لنيل الاستقلال، كما أشار إلى القواسم المشتركة التي زادت من تقارب البلدين وكذا تشابه مواقفهما على الساحتين الاقليمية والعالمية، معربا عن تطلع بلده إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية لاسيما تنمية التعاون في مجال البيتروكيمياء، والسعي لفتح خط جوي بين العاصمتين لواندا والجزائر، والذي من شأنه توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما أكد ثبوت مواقف أنغولا حول القضايا العادلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق القرارات الاممية ذات الصلة.

للإشارة حضر اللقاء كل من منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والنائب فريدة إليمي.