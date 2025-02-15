أنغولا تتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الإفريقي

تولى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، اليوم السبت، خلال اليوم الأول من القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2025.

وسلمت المنظمة المكونة من 55 عضوا، خلال اجتماعها بأديس أبابا في قمتها الثامنة والثلاثين، الرئاسة الدورية إلى الرئيس الأنغولي لمدة عام واحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها أنغولا الرئاسة، باعتبارها تشكل حلقة وصل بين أفريقيا الوسطى وإفريقيا الجنوبية.

ويخلف جواو لورينسو رسميا الموريتاني محمد ولد الغزواني الذي انتهت ولايته.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الرئيس الأنغولي أنه مستعد لتحسين عمل الهيئة من أجل حل المشاكل المشتركة في مجالات الاقتصاد والسلام والأمن.

وأضاف الرئيس الأنغولي، أنه سيعمل على تحقيق الإنصاف لشعوب أفريقيا، وهو موضوع القمة.