أنغولا تفوز أمام ناميبيا بثلاثية نظيفة في منافسة الكان

تمكن منتخب أنغولا من الفوز بثلاثية كاملة أمام نظيره ناميبيا في الجولة الثانية من كأس أمم افريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

وسجل ثلاثية أنغولا كل من غيلسون دالا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بـ 10 لاعبين، فيما سجل الهدف الثاني لمنتخب أنغولا نفس اللاعب، قبل أن يطرد لاعب ناميبيا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل الهدف الثالث لمنتخب أنغولا كريستوفر باسيينسا في الدقيقة 66 التي انتهت على إثرها النتيجة.

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