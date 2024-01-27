إعــــلانات
الرياضة

أنغولا تفوز أمام ناميبيا بثلاثية نظيفة في منافسة الكان

بقلم عزبز طالبي
أنغولا تفوز أمام ناميبيا بثلاثية نظيفة في منافسة الكان
أنغولا
  • 185
  • 0

تمكن منتخب أنغولا من الفوز بثلاثية كاملة أمام نظيره ناميبيا في الجولة الثانية من كأس أمم افريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

وسجل ثلاثية أنغولا كل من غيلسون دالا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بـ 10 لاعبين، فيما سجل الهدف الثاني لمنتخب أنغولا نفس اللاعب، قبل أن يطرد لاعب ناميبيا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل الهدف الثالث لمنتخب أنغولا كريستوفر باسيينسا في الدقيقة 66 التي انتهت على إثرها النتيجة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/ciap8
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر