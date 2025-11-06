أنغولا تكرّم الرئيسين الراحلين هواري بومدين وأحمد بن بلة

أشرف الرئيس الأنغولي، جواو مانويل لورينسو، اليوم، على تكريم الرئيسين الجزائريين الراحلين، هواري بومدين وأحمد بن بلة، بمناسبة الذكرى الـ50 لاستقلال البلاد.

وتم هذا التكريم بالعاصمة الأنغولية لواندا، عرفانًا بدعم الجزائر لأنغولا في مسارها التحرري ودفاعها المستمر عن حق الشعوب في تقرير المصير.

وتسلّم درعَي تكريم الرئيسين الراحلين، في مراسم إحياء عيد الاستقلال الأنغولي، سفير الجزائر بلواندا، منير بوروبة.

وبالمناسبة، توجه الرئيس الأنغولي بالشكر، وبشكل خاص إلى الدول الإفريقية، وعلى رأسها الجزائر، التي استضافت على أراضيها حركة التحرر الأنغولية،

كما أبرز الرئيس الأنغولي أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي وفرت “تكوينا عاليا” في مجالات عدة، لا سيما في قطاع النفط لأوائل الإطارات الأنغوليين، الذين تولّوا التسيير غداة الاستقلال.