أنغولا متقدم بهدف دون رد في شوطه الأول أمام بوركينا فاسو

نجح منتخب أنغولا، اليوم الثلاثاء، في انهاء الشوط الأول من مباراته أمام بوركينا فاسو، لصالحه بهدف دون رد.

وتمكن اللاعب كريستوفا بايسيينسيا، في الدقيقة الـ36، من تسجيل هدف السبق لاصلح منتخبه أنغولا، في مرمى بوركينا فاسو.

كما حاول المنتخب البوركينابي، استغلال الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط، لتعديل الكفة، لكن دون نتيجة.

يذكر أن منتخب أنغولا، ضمن بصفة رسيمة تأهله للدور الثاني من “كان” كوت ديفوار، رفقة منتخب بوركينا فاسو، من المجموعة الرابعة التي ضم أيضا الجزائر، وموريتانيا.